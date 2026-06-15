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Защитник "Зенита" восхитился Винисиусом Жуниором

Защитник "Зенита" и сборной Бразилии Дуглас Сантос высоко оценил игру Винисиуса Жуниора по окончании поединка против Марокко.
Фото: ФИФА
Именно нападающий мадридского "Реала" стал автором единственного гола бразильской команды во встрече, завершившейся со счётом 1:1.

- Винисиус - гений. Его очень сложно опекать один в один. Он с такой лёгкостью обыгрывает соперников. Он снова сделал это и забил прекрасный гол, - цитирует игрока петербургского "Зенита" ФИФА.

Во втором туре группового этапа бразильцы сыграют против сборной Гаити. Матч состоится 20 июня.

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