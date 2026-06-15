В сборной Испании приняли решение по Ямалю перед стартом ЧМ-2026

Сборная Испании начнёт выступление на чемпионате мира - 2026 матчем против Кабо-Верде, однако один из лидеров команды, Ламин Ямаль, вероятнее всего останется в запасе.

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Как пишет ESPN, вингер "Барселоны" полностью восстановился после повреждения и уже тренируется без ограничений. Несмотря на это, главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте не планирует выпускать 18-летнего футболиста с первых минут.



По информации источника, наставник "красной фурии" рассчитывает задействовать Ямаля по ходу встречи. При этом в штабе национальной команды считают, что игрок находится в оптимальных физических кондициях.



Стартовый матч Испании на мировом первенстве состоится сегодня, 15 июня.