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Швеция разгромила Тунис в стартовом матче ЧМ-2026

Сборная Швеции набрала три очка на чемпионате мира - 2026, уверенно разобравшись с Тунисом в матче первого тура группового этапа.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу скандинавской команды.

Шведы вышли вперёд уже на седьмой минуте благодаря точному удару Ясина Аяри. На 30-й минуте преимущество европейской сборной укрепил Александер Исак. Перед самым перерывом интригу в матч вернул Омар Рекик, который сократил отставание тунисцев.

Во втором тайме команда Швеции вновь увеличила разницу в счёте. На 59-й минуте отличился Виктор Дьёкереш, а в концовке встречи тунисцы пропустили ещё дважды. На 86-й минуте забил Маттиас Сванберг, а уже в компенсированное время Ясин Аяри оформил дубль и установил окончательный результат - 5:1.

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