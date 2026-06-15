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Египет1 тайм

Стали известны стартовые составы на матч Бельгия - Египет на ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Египта определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Поединок стартует в 22:00 по московскому времени. Эта игра станет для обеих команд первой на текущем мундиале.

Бельгия: Куртуа, Мёнье, Нгой, Кастань, Мехеле, Онана, Тилеманс, Де Брёйне, Троссард, Доку, Де Кетеларе.

Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абул-Фетух, Лашин, Аттия, Ашур, Фати, Салах, Мармуш, Зико.

Мировое первенство проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают сразу три страны - США, Канада и Мексика.

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