Стали известны стартовые составы на матч Бельгия - Египет на ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Египта определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Поединок стартует в 22:00 по московскому времени. Эта игра станет для обеих команд первой на текущем мундиале.



Бельгия: Куртуа, Мёнье, Нгой, Кастань, Мехеле, Онана, Тилеманс, Де Брёйне, Троссард, Доку, Де Кетеларе.



Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абул-Фетух, Лашин, Аттия, Ашур, Фати, Салах, Мармуш, Зико.



Мировое первенство проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают сразу три страны - США, Канада и Мексика.