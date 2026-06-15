Голкипер Кабо-Верде не сдержал слёз после сенсации в матче с Испанией (фото)

Сборная Кабо-Верде преподнесла одну из главных неожиданностей стартовых дней чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Африканская команда сумела выстоять в матче с Испанией - 0:0.



Одним из главных героев встречи стал голкипер Жозимар Возинья. 40-летний вратарь семь раз выручил свою команду и сохранил ворота на замке. После финального свистка эмоции захлестнули футболиста - Возинья не смог сдержать слёз.



Для сборной Кабо-Верде это первое набранное очко на нынешнем мундиале. Во втором туре команда встретится с Уругваем, а затем завершит групповой этап матчем против Саудовской Аравии.