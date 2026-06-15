Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
5 - 1 5 1
ТунисЗавершен
Испания
0 - 0 0 0
Кабо-ВердеЗавершен
Бельгия
0 - 0 0 0
Египет1 тайм

Голкипер Кабо-Верде не сдержал слёз после сенсации в матче с Испанией (фото)

Сборная Кабо-Верде преподнесла одну из главных неожиданностей стартовых дней чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Африканская команда сумела выстоять в матче с Испанией - 0:0.

Одним из главных героев встречи стал голкипер Жозимар Возинья. 40-летний вратарь семь раз выручил свою команду и сохранил ворота на замке. После финального свистка эмоции захлестнули футболиста - Возинья не смог сдержать слёз.

Для сборной Кабо-Верде это первое набранное очко на нынешнем мундиале. Во втором туре команда встретится с Уругваем, а затем завершит групповой этап матчем против Саудовской Аравии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится