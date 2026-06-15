Кабо-Верде установил уникальный рекорд чемпионатов мира в матче с Испанией

Сборная Кабо-Верде не только отобрала очки у Испании на чемпионате мира - 2026, но и установила уникальное статистическое достижение.



Фото: ФИФА

Во встрече, завершившейся со счётом 0:0, футболисты африканской команды нарушили правила лишь однажды за весь матч. По данным Opta, это лучший показатель в истории чемпионатов мира с момента начала ведения подобной статистики в 1966 году.



Для сравнения, игроки сборной Испании за 90 минут сфолили десять раз. При этом Кабо-Верде большую часть встречи провёл без мяча, сдерживая атаки одного из фаворитов турнира.