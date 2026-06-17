Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Ирак
1 - 4 1 4
НорвегияЗавершен
Аргентина
2 - 0 2 0
Алжир2 тайм
Австрия
07:00
ИорданияНе начат
Португалия
20:00
ДР КонгоНе начат
Англия
23:00
ХорватияНе начат

Наумов - о матче Испании на ЧМ-2028: Кабо-Верде закрылся, попробуй забей

Нулевая ничья с дебютантом мундиалей Кабо-Верде стала неожиданностью для многих, а бывший президент "Локомотива" Николай Наумов объяснил, почему фаворит не смог добиться победы.
Фото: ФИФА
По мнению функционера, испанцы столкнулись с серьёзными проблемами при вскрытии насыщенной обороны соперника.

- Команда Кабо-Верде закрылась – попробуй забей. Наверное, не хватило испанцам комбинационной игры на линии штрафной соперника, и в результате они не смогли оборону взломать, - приводит слова Наумова "Матч ТВ".

Во втором туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Саудовской Аравии, а затем сыграет против Уругвая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится