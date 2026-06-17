Наумов - о матче Испании на ЧМ-2028: Кабо-Верде закрылся, попробуй забей

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- Команда Кабо-Верде закрылась – попробуй забей. Наверное, не хватило испанцам комбинационной игры на линии штрафной соперника, и в результате они не смогли оборону взломать, - приводит слова Наумова "Матч ТВ"

По мнению функционера, испанцы столкнулись с серьёзными проблемами при вскрытии насыщенной обороны соперника.Во втором туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Саудовской Аравии, а затем сыграет против Уругвая.