Холанд обратился к болельщикам после победы Норвегии

Успешный старт сборной Норвегии на чемпионате мира - 2026 прокомментировал Эрлинг Холанд. Форвард, оформивший дубль в матче с Ираком, признался, что рад оправданным ожиданиям болельщиков.

Фото: ФИФА

- Мы считались фаворитами и, к счастью, выиграли. Теперь вся Норвегия будет счастлива, и я надеюсь, люди будут праздновать! - цитирует игрока пресс-служба ФИФА.

Норвежская команда начала турнир с победы со счётом 4:1.Напомним, Холанд, забив два мяча, был признан лучшим игроком встречи. Во втором туре группового этапа норвежцы сыграют против Сенегала, а затем встретятся со сборной Франции.