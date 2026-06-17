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Холанд обратился к болельщикам после победы Норвегии

Успешный старт сборной Норвегии на чемпионате мира - 2026 прокомментировал Эрлинг Холанд. Форвард, оформивший дубль в матче с Ираком, признался, что рад оправданным ожиданиям болельщиков.
Фото: ФИФА
Норвежская команда начала турнир с победы со счётом 4:1.

- Мы считались фаворитами и, к счастью, выиграли. Теперь вся Норвегия будет счастлива, и я надеюсь, люди будут праздновать! - цитирует игрока пресс-служба ФИФА.

Напомним, Холанд, забив два мяча, был признан лучшим игроком встречи. Во втором туре группового этапа норвежцы сыграют против Сенегала, а затем встретятся со сборной Франции.

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