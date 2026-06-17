Хет-трик Месси принёс Аргентине победу над Алжиром на ЧМ-2026

Сборная Аргентины успешно стартовала на чемпионате мира - 2026, обыграв Алжир в матче первого тура группового этапа. Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счётом 3:0.



Фото: ФИФА

Все три мяча в составе аргентинской команды забил Лионель Месси. Капитан сборной открыл счёт на 17-й минуте после передачи Родриго де Пауля, а во втором тайме ещё дважды поразил ворота соперника. В одном из эпизодов ассистентом выступил Николас Гонсалес.



Стоит отметить, что уже на пятой минуте Месси отправил мяч в сетку, однако после проверки взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.



Во втором туре группового этапа Аргентина сыграет с Австрией, а сборная Алжира встретится с Иорданией.