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Хет-трик Месси принёс Аргентине победу над Алжиром на ЧМ-2026

Сборная Аргентины успешно стартовала на чемпионате мира - 2026, обыграв Алжир в матче первого тура группового этапа. Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счётом 3:0.
Фото: ФИФА
Все три мяча в составе аргентинской команды забил Лионель Месси. Капитан сборной открыл счёт на 17-й минуте после передачи Родриго де Пауля, а во втором тайме ещё дважды поразил ворота соперника. В одном из эпизодов ассистентом выступил Николас Гонсалес.

Стоит отметить, что уже на пятой минуте Месси отправил мяч в сетку, однако после проверки взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Во втором туре группового этапа Аргентина сыграет с Австрией, а сборная Алжира встретится с Иорданией.

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