Чехия упустила победу над ЮАР в концовке матча ЧМ-2026

Сборные Чехии и ЮАР не смогли определить победителя во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Встреча в Атланте завершилась со счётом 1:1.



Чехи захватили лидерство уже на шестой минуте, когда отличился полузащитник Михал Садилек. Команда удерживала минимальное преимущество большую часть матча, однако в концовке лишилась победы.



На 83-й минуте был назначен пенальти в ворота европейской сборной за игру рукой. К точке подошёл Тебохо Мокоена, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый и принёс ЮАР ничью.