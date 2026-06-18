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Чехия упустила победу над ЮАР в концовке матча ЧМ-2026

Сборные Чехии и ЮАР не смогли определить победителя во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Встреча в Атланте завершилась со счётом 1:1.

Чехи захватили лидерство уже на шестой минуте, когда отличился полузащитник Михал Садилек. Команда удерживала минимальное преимущество большую часть матча, однако в концовке лишилась победы.

На 83-й минуте был назначен пенальти в ворота европейской сборной за игру рукой. К точке подошёл Тебохо Мокоена, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый и принёс ЮАР ничью.

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