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Соболев рассказал, почему почти не смотрит матчи ЧМ-2026

Нападающий "Зенита" Александр Соболев рассказал, что следит далеко не за всеми матчами чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФК "Зенит"
По словам футболиста, смотреть игры мешает их позднее время начала по московскому времени. Форвард отметил, что успевает следить лишь за теми встречами турнира, которые проходят в более удобное время.

- Я смотрел пару матчей, но не все - поздно начинаются игры. Которые начинаются пораньше, смотрю. А те, что начинаются в 3-4 часа ночи, не могу посмотреть, - приводит слова Соболева официальный сайт "Зенита".

Сборная России участия в чемпионате мира 2026 года не принимает из-за санкций со стороны ФИФА. Турнир продлится до 19 июля.

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