Швейцария разгромила сборную Боснии и Герцеговины: после 74-й минуты было забито пять мячей

Сборная Швейцарии взяла верх над Боснией и Герцеговиной в матче ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

При этом все пять мячей в матче были забиты незадолго до конца основного времени встречи.



Долгое время команды не могли открыть счёт, однако на 74-й минуте Йохан Манзамби вывел швейцарцев вперёд. Спустя шесть минут боснийцы остались вдесятером после удаления Тарика Мухаремовича, а вскоре Рубен Варгас удвоил преимущество своей команды.



В концовке Манзамби оформил дубль и сделал счёт крупным. Уже в компенсированное время Эрмин Махмич сократил отставание боснийской сборной, однако последнее слово осталось за Гранитом Джакой, реализовавшим пенальти. Итог - 4:1 в пользу Швейцарии.