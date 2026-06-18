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Швейцария разгромила сборную Боснии и Герцеговины: после 74-й минуты было забито пять мячей

Сборная Швейцарии взяла верх над Боснией и Герцеговиной в матче ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
При этом все пять мячей в матче были забиты незадолго до конца основного времени встречи.

Долгое время команды не могли открыть счёт, однако на 74-й минуте Йохан Манзамби вывел швейцарцев вперёд. Спустя шесть минут боснийцы остались вдесятером после удаления Тарика Мухаремовича, а вскоре Рубен Варгас удвоил преимущество своей команды.

В концовке Манзамби оформил дубль и сделал счёт крупным. Уже в компенсированное время Эрмин Махмич сократил отставание боснийской сборной, однако последнее слово осталось за Гранитом Джакой, реализовавшим пенальти. Итог - 4:1 в пользу Швейцарии.

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