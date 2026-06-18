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Мостовой: тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец

Александр Мостовой не согласен с теми, кто ставит Криштиану Роналду выше Лионеля Месси.
Фото: ФИФА
Бывший футболист сборной России назвал аргентинца уникальным игроком и заявил, что португалец уступает ему по уровню мастерства.

- Месси - настоящий гений. Он словно с другой планеты. Понимаю, что есть еще и Роналду, но он не дотягивает до уровня Лионеля. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец, - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

На старте чемпионата мира 2026 года Месси оформил хет-трик и помог сборной Аргентины разгромить Алжир со счётом 3:0.

Португальцы свой первый матч на турнире завершили вничью с ДР Конго (1:1). Роналду провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

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