Мексика стала первым участником плей-офф чемпионата мира

Сборная Мексики с минимальным счётом обыграла команду Южной Кореи во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 и гарантировала себе выход в 1/16 финала мирового первенства.

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Единственный гол в матче на 50-й минуте забил полузащитник "Гвадалахары" Луис Ромо. Мексиканцы возглавили группу A с 6 очками и точно не опустятся ниже второго места в квартете.



Южная Корея с 3 баллами располагается на второй строчке. Третье и четвёртое места соответственно занимают сборные Чехии и ЮАР (оба — по одному очку), во втором туре сыгравшие друг с другом вничью 1:1.



В заключительном туре в группе A Мексика встретится с Чехией, а Южная Корея — с ЮАР. Оба матча пройдут 25 июня и начнутся одновременно — в 04:00 мск.