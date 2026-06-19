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Глушаков отметил игру сборной Швейцарии

Бывший российский футболист Денис Глушаков поделился мнением об игре сборной Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной.
Фото: Getty Images
В четверг, 18 июня, швейцарцы обыграли боснийцев со счётом 4:1. По мнению Глушакова, разгромная победа Швейцарии закономерна.

"Хорошая команда у швейцарцев, там собраны хорошие футболисты. Молодая, живая, бегущая команда.

Уверенная победа закономерна: швейцарцы продемонстрировали прекрасный уровень игры и высокие скорости. Они сделали хорошую заявку на то, чтобы выйти из группы", — передаёт слова Глушакова "Матч ТВ".

После двух туров Швейцария с 4 очками занимает второе место в группе B, отставая от лидера, команды Канады (4 балла), за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В третьем туре швейцарцы сыграют с канадцами. Матч состоится 24 июня, начало — в 22:00 мск.

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