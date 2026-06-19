Глушаков отметил игру сборной Швейцарии

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Талалаев попросил "Матч ТВ" не назначать его на эфиры с Радимовым
4
Макаров обратился в ФИФА из-за долгов "Кайсериспора"
Полузащитник "Локомотива" перешёл в "Пари НН"
1
Со следующего сезона в Кубке России будет действовать Fan ID
20
"Рубин" объявил об уходе нападающего
Главные новости
Матчи
12
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (5)
Вчера (4)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Канада
6 - 0
6
0
Катар
Завершен
Мексика
1 - 0
1
0
Южная Корея
Завершен
США
22:00
Австралия
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Гана
1 - 0
1
0
Панама
Завершен
Узбекистан
1 - 3
1
3
Колумбия
Завершен
Чехия
1 - 1
1
1
ЮАР
Завершен
Швейцария
4 - 1
4
1
Босния и Герцеговина
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Шотландия
01:00
Марокко
Не начат
Бразилия
03:30
Гаити
Не начат
Турция
06:00
Парагвай
Не начат
Нидерланды
20:00
Швеция
Не начат
Германия
23:00
Кот-д`Ивуар
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Глушаков отметил игру сборной Швейцарии
Сегодня, 12:27
Бывший российский футболист Денис Глушаков поделился мнением об игре сборной Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной.
Фото: Getty Images
В четверг, 18 июня, швейцарцы обыграли боснийцев со счётом 4:1. По мнению Глушакова, разгромная победа Швейцарии закономерна.
"Хорошая команда у швейцарцев, там собраны хорошие футболисты. Молодая, живая, бегущая команда.
Уверенная победа закономерна: швейцарцы продемонстрировали прекрасный уровень игры и высокие скорости. Они сделали хорошую заявку на то, чтобы выйти из группы", — передаёт слова Глушакова
"Матч ТВ"
.
После двух туров Швейцария с 4 очками занимает второе место в группе B, отставая от лидера, команды Канады (4 балла), за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
В третьем туре швейцарцы сыграют с канадцами. Матч состоится 24 июня, начало — в 22:00 мск.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Денис Глушаков
Сборная Швейцарии
Сборная Боснии и Герцеговины
Сборная Канады
Сборная Катара
Опубликовал:
Максим Фомченков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0