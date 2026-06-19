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Канада
6 - 0 6 0
КатарЗавершен
Мексика
1 - 0 1 0
Южная КореяЗавершен
США
22:00
АвстралияНе начат

Божович: хочу, чтобы США с Австралией потеряли очки

Бывший главный тренер семи российских клубов Миодраг Божович в интервью Rusfootball.info оценил ночные разгромы и предсказал результаты ближайших противостояний на чемпионате мира-2026.
Фото: ФК "Крылья Советов"
— Не случись удалений в матчах Швейцария — Босния и Канада — Катар, исход всё равно был предопределен?
— Если говорить о результатах, то наверняка, поскольку швейцарцы и канадцы забили, когда составы ещё были равными. В дальнейшем Катар, имея на двух игроков меньше, вообще был несостоятелен. А Босния и Герцеговина, за которую болею на этом мундиале, просто пошла ва-банк на последних минутах. О силе Швейцарии и Канады по этим результатам судить точно не стоит. Вообще, у многих команд здесь явный дефицит качества, поэтому в группах увидим ещё немало разгромов.

— Ближайшей ночью ждём более серьезную борьбу?
— Ну, не считая Бразилии с Гаити. США с Австралией мне не симпатичны — хочу, чтобы обе потеряли очки, и так оно будет. Шотландия — Марокко — тоже очень близко к ничьей. А вот турки после внезапного поражения от австралийцев наверняка победят Парагвай.

Михаил Пукшанский

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