Божович: хочу, чтобы США с Австралией потеряли очки

Бывший главный тренер семи российских клубов Миодраг Божович в интервью Rusfootball.info оценил ночные разгромы и предсказал результаты ближайших противостояний на чемпионате мира-2026.

Фото: ФК "Крылья Советов"

— Ну, не считая Бразилии с Гаити. США с Австралией мне не симпатичны — хочу, чтобы обе потеряли очки, и так оно будет. Шотландия — Марокко — тоже очень близко к ничьей. А вот турки после внезапного поражения от австралийцев наверняка победят Парагвай.

— Если говорить о результатах, то наверняка, поскольку швейцарцы и канадцы забили, когда составы ещё были равными. В дальнейшем Катар, имея на двух игроков меньше, вообще был несостоятелен. А Босния и Герцеговина, за которую болею на этом мундиале, просто пошла ва-банк на последних минутах. О силе Швейцарии и Канады по этим результатам судить точно не стоит. Вообще, у многих команд здесь явный дефицит качества, поэтому в группах увидим ещё немало разгромов.