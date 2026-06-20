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Бразилия забила три мяча Гаити за тайм и потеряла основного игрока из-за травмы

Первый тайм матча между сборными Бразилии и Гаити на чемпионате мира 2026 года завершён.
Фото: ФИФА
К перерыву пентакампеоны уверенно ведут со счётом 3:0.

Начало разгрому на 23-й минуте положил Матеус Кунья. Спустя 13 минут форвард оформил дубль и увеличил преимущество своей команды. Уже в компенсированное к первому тайму время третий мяч в ворота гаитян отправил Винисиус Жуниор.

Впрочем, не обошлось без неприятностей для бразильцев. На 40-й минуте из-за повреждения поле был вынужден покинуть Рафинья.

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