Бразилия забила три мяча Гаити за тайм и потеряла основного игрока из-за травмы

Первый тайм матча между сборными Бразилии и Гаити на чемпионате мира 2026 года завершён.

Фото: ФИФА

К перерыву пентакампеоны уверенно ведут со счётом 3:0.



Начало разгрому на 23-й минуте положил Матеус Кунья. Спустя 13 минут форвард оформил дубль и увеличил преимущество своей команды. Уже в компенсированное к первому тайму время третий мяч в ворота гаитян отправил Винисиус Жуниор.



Впрочем, не обошлось без неприятностей для бразильцев. На 40-й минуте из-за повреждения поле был вынужден покинуть Рафинья.