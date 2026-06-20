Альмирон стал первым игроком, удалённым по новому правилу ФИФА

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Турции (1:0) получил прямую красную карточку на 45+3-й минуте.

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Несмотря на то, что Парагвай весь второй тайм провёл в меньшинстве, Турция не сумела отыграться и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре турки сыграют с заочным лидером группы D, сборной США (1-е место, 6 очков), Австралия (2-е место, 3 очка) и Парагвай (3-е место, 3 очка) разыграют второе место. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся одновременно — в 05:00 мск. Альмирона удалили по новому правилу ФИФА: он прикрыл рот рукой и что-то сказал сопернику — очевидно, какое-то оскорбление, суть которого выяснят позже. Правило удалять игроков в подобных моментах было введено после расистского скандала между нападающим " Реала " Винисиусом Жуниором и полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни, случившегося в сезоне 2025/2026.Несмотря на то, что Парагвай весь второй тайм провёл в меньшинстве, Турция не сумела отыграться и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном туре турки сыграют с заочным лидером группы D, сборной США (1-е место, 6 очков), Австралия (2-е место, 3 очка) и Парагвай (3-е место, 3 очка) разыграют второе место. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся одновременно — в 05:00 мск.