Сборная Турции установила антирекорд ЧМ-2026

Национальная команда Турции стала автором антирекорда на чемпионате мира 2026 года. Турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1), лишившись шансов на проход в плей-офф турнира за тур до конца группового этапа.

Фото: AFP

В этих встречах Турция нанесла по воротам соперников в общей сложности 62 удара, не забив при этом ни одного мяча. Примечательно, что из 62 ударов в створ пришлись всего 13 — 8 в игре с Австралией и 5 — с Парагваем.



В третьем туре групповой стадии турки сыграют со сборной США (1-е место, 6 очков), обеспечившей себе выход в 1/16 финала с первой строчки квартета D. Матчи Турция — США и Парагвай — Австралия пройдут 26 июня и начнутся в 05:00 мск.