Ибрагимович выделил команду, способную выиграть ЧМ-2026

Бывший шведский футболист Златан Ибрагимович назвал неожиданного претендента на победу в чемпионате мира 2026 года.

Фото: Reuters

"Пора поверить в эту команду. За ней стоит вся страна — такая поддержка серьёзно укрепляет позиции.

По мнению Ибрагимовича, все шансы выиграть главный футбольный турнир есть у сборной США, являющейся хозяйкой ЧМ-2026 наряду с Канадой и Мексикой.Матч с Австралией получился отличным. Всё, что было до чемпионата мира, уже не играет роли. Сейчас главное — то, что мы видим прямо сейчас. Команда обрела нужный импульс, и это как раз то, что ей требовалось", — приводит слова Ибрагимовича Daily Mail.Сборная США в группе D поочерёдно обыграла команды Парагвая (4:1) и Австралии (2:0), набрала 6 очков и гарантировала себе выход в 1/16 финала турнира с первого места в своём квартете. В заключительном туре групповой стадии США сыграет с Турцией, а Парагвай — с Австралией. Оба поединка пройдут 26 июня и стартуют в одно время — 05:00 мск.