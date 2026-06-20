Кирьяков отметил игру сборной Марокко на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков выделил игру сборной Марокко среди команд, номинально не являющихся фаворитами чемпионата мира.

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"Из команд, которые не являются фаворитами, мне больше всего нравится Марокко. У них есть всё для того, чтобы повторить путь до полуфинала, как на прошлом чемпионате мира.