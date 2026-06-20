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Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
3 - 0 3 0
ГаитиЗавершен
Турция
0 - 1 0 1
ПарагвайЗавершен
Нидерланды
20:00
ШвецияНе начат
Германия
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Кот-д`ИвуарНе начат

Кирьяков отметил игру сборной Марокко на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков выделил игру сборной Марокко среди команд, номинально не являющихся фаворитами чемпионата мира.
Фото: Getty Images
По мнению Кирьякова, марокканцы демонстрируют футбол высокого уровня.

"Из команд, которые не являются фаворитами, мне больше всего нравится Марокко. У них есть всё для того, чтобы повторить путь до полуфинала, как на прошлом чемпионате мира.

Мало кто предполагал, что они не только будут обороняться против Бразилии, но и опасно атаковать. Они показывают футбол очень высокого уровня", — передаёт слова Кирьякова "Советский спорт".

Сборная Марокко сыграла вничью 1:1 с Бразилией, а также обыграла Шотландию 1:0. С 4 очками марокканцы занимают второе место в группе C. В заключительном туре групповой стадии ЧМ-2026 Марокко померится силами со сборной Гаити (4-е место, 0 очков), а Бразилия (1-е место, 4 очка) сыграет с Шотландией (3-е место, 3 очка). Оба поединка пройдут 25 июня и начнутся в 01:00 мск.

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