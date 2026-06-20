Сенников назвал результаты, которые больше всего удивили его на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников выделил самые неожиданные результаты матчей группового этапа чемпионата мира на данный момент.

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"Сенсация, понятно, Кабо-Верде. По сути, испанцы сами виноваты в том, что не выиграли. Меня удивила победа Австралии над Турцией. Также португальцы неожиданно не выиграли у Конго.