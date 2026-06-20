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Сенников назвал результаты, которые больше всего удивили его на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников выделил самые неожиданные результаты матчей группового этапа чемпионата мира на данный момент.
Фото: Associated Press
По мнению Сенникова, африканские команды сильнее европейских в физическом плане.

"Сенсация, понятно, Кабо-Верде. По сути, испанцы сами виноваты в том, что не выиграли. Меня удивила победа Австралии над Турцией. Также португальцы неожиданно не выиграли у Конго.

Африканские команды сильнее физически, в первых турах с ними бывает тяжело. Через две или три игры, наверное, будет по-другому", — сказал Сенников в разговоре с ТАСС.

На данный момент точно известны два участника 1/16 финала ЧМ-2026 — это сборные Мексики и США. Гарантированно не пройдут в плей-офф национальные команды Гаити и Турции, которые потерпели по два поражения на групповой стадии.

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