Тренер сборной Турции Монтелла прокомментировал вылет команды с чемпионата мира

Винченцо Монтелла, главный тренер сборной Турции, заявил, что рассчитывал на совсем другое выступление своих подопечных на чемпионате мира 2026 года.

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"Мне очень жаль. Наша страна возлагала на нас большие надежды, и наши собственные ожидания тоже были очень высокими. Обычно такое случается раз в 50 лет, но с нами это произошло в двух матчах подряд. Просто удача была не на нашей стороне. Я сказал футболистам, чтобы они не опускали голову.

Турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) и лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026 за один тур до конца группового этапа турнира. По словам Монтеллы, его подопечным откровенно не повезло.Я всегда оцениваю их самоотдачу, нацеленность на результат, смотрю на их настрой. Все без исключения проявили невероятную волю. В обоих матчах они сражались до самого конца. Я безоговорочно поддерживаю своих игроков", — передаёт слова Монтеллы Haberler.В заключительном туре группового этапа Турция сыграет с командой США, обеспечившей себе выход в плей-офф с первого места квартета D. Матч состоится 26 июня, начало — в 05:00 мск.