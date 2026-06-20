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Тренер сборной Турции Монтелла прокомментировал вылет команды с чемпионата мира

Винченцо Монтелла, главный тренер сборной Турции, заявил, что рассчитывал на совсем другое выступление своих подопечных на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Турки проиграли Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) и лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026 за один тур до конца группового этапа турнира. По словам Монтеллы, его подопечным откровенно не повезло.

"Мне очень жаль. Наша страна возлагала на нас большие надежды, и наши собственные ожидания тоже были очень высокими. Обычно такое случается раз в 50 лет, но с нами это произошло в двух матчах подряд. Просто удача была не на нашей стороне. Я сказал футболистам, чтобы они не опускали голову.

Я всегда оцениваю их самоотдачу, нацеленность на результат, смотрю на их настрой. Все без исключения проявили невероятную волю. В обоих матчах они сражались до самого конца. Я безоговорочно поддерживаю своих игроков", — передаёт слова Монтеллы Haberler.

В заключительном туре группового этапа Турция сыграет с командой США, обеспечившей себе выход в плей-офф с первого места квартета D. Матч состоится 26 июня, начало — в 05:00 мск.

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