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Дьяков отреагировал на провал сборной Турции на чемпионате мира

Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков поделился мнением о выступлении сборной Турции на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По словам эксперта, результат команды стал одним из главных разочарований группового этапа.

- У них не самая сильная группа, из которой не смогли выйти. Не укладывается, как они не забили гол таким сборным, когда у них в составе Йылдыз, Гюлер, Чалханоглу, - приводит слова Дьякова "Советский спорт".

После двух туров турецкая сборная потерпела два поражения и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.

Заключительный матч на турнире турки проведут против сборной США, которая уже обеспечила себе место в следующем раунде.

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