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Адвокат назвал чудом первые очки Кюрасао на чемпионате мира

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прокомментировал ничью команды с Эквадором во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.
Фото: Global Look Press
Сборные не забили друг другу ни одного мяча. Дебютант мировых первенств Кюрасао набрал первый зачётный балл в своей истории в финальных стадиях чемпионата мира.

"Я восхищён стойкостью своей команды. Для Кюрасао ничья с Эквадором сравнима с чудом", — передаёт слова Адвоката "Матч ТВ".

Сборная Кюрасао с одним баллом замыкает группу E ЧМ-2026, но ещё имеет шансы на выход в плей-офф турнира. В заключительном туре групповой стадии кюрасаоанцы сыграют с Кот-д'Ивуаром (2-е место, 3 очка). Встреча пройдёт 25 июня, начало — в 23:00 мск.

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