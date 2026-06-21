Адвокат назвал чудом первые очки Кюрасао на чемпионате мира

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прокомментировал ничью команды с Эквадором во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

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"Я восхищён стойкостью своей команды. Для Кюрасао ничья с Эквадором сравнима с чудом", — передаёт слова Адвоката "Матч ТВ"

Сборные не забили друг другу ни одного мяча. Дебютант мировых первенств Кюрасао набрал первый зачётный балл в своей истории в финальных стадиях чемпионата мира.Сборная Кюрасао с одним баллом замыкает группу E ЧМ-2026, но ещё имеет шансы на выход в плей-офф турнира. В заключительном туре групповой стадии кюрасаоанцы сыграют с Кот-д'Ивуаром (2-е место, 3 очка). Встреча пройдёт 25 июня, начало — в 23:00 мск.