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Один из лидеров сборной Бельгии пропустит матч с Ираном — источник

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира со сборной Ирана национальная команда Бельгии сыграет без одного из своих лидеров.
Фото: Getty Images
Как сообщает Sporza, встречу пропустит вингер Жереми Доку, у которого случился рецидив респираторной инфекции. Проблемы со здоровьем наблюдались у 24-летнего футболиста с самого момента прибытия сборной в США.

В матче 1-го тура ЧМ-2026 со сборной Египта Доку вышел в стартовом составе бельгийцев, провёл на поле 86 минут и результативными действиями не отметился. Команды сыграли вничью 1:1.

Матч Бельгия — Иран состоится сегодня, 21 июня, на "Соу-Фай Стэдиум" в Инглвуде, штат Калифорния, США. Начало — в 22:00 мск.

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