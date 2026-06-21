Один из лидеров сборной Бельгии пропустит матч с Ираном — источник

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира со сборной Ирана национальная команда Бельгии сыграет без одного из своих лидеров.

Фото: Getty Images

Как сообщает Sporza, встречу пропустит вингер Жереми Доку, у которого случился рецидив респираторной инфекции. Проблемы со здоровьем наблюдались у 24-летнего футболиста с самого момента прибытия сборной в США.



В матче 1-го тура ЧМ-2026 со сборной Египта Доку вышел в стартовом составе бельгийцев, провёл на поле 86 минут и результативными действиями не отметился. Команды сыграли вничью 1:1.



Матч Бельгия — Иран состоится сегодня, 21 июня, на "Соу-Фай Стэдиум" в Инглвуде, штат Калифорния, США. Начало — в 22:00 мск.