Наставник Японии прокомментировал победу команды над Тунисом

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу отметил победу своих подопечных в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 с командой Туниса.

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"Мы хорошо подготовились к матчу, играли агрессивно. Во время подготовки тренерский штаб чётко обозначил, что нам нужно делать, благодаря чему игроки смогли полностью раскрыть свой потенциал.

Сегодня, 21 июня, японцы разгромили тунисцев со счётом 4:0. По мнению Мориясу, его подопечные сумели раскрыть весь свой потенциал.Многие японские болельщики приехали в Монтеррей, пели с нами национальный гимн и громко нас поддерживали. Их поддержка стала для нас огромным стимулом", — передаёт слова Мориясу пресс-служба ФИФА.С 4 очками сборная Японии занимает второе место в группе F, уступая лидеру, команде Нидерландов (4 очка), лишь за счёт меньшего числа забитых мячей.В заключительном туре в квартете F японцы сыграют со сборной Швеции (3-е место, 3 очка), а нидерландцы померятся силами со сборной Туниса (4-е место, 0 очков), которая не имеет шансов на выход в плей-офф. Оба поединка пройдут 26 июня и начнутся в 02:00 мск.