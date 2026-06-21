Тренер Эквадора прокомментировал нулевую ничью команды в матче с Кюрасао

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе считает, что его команда должна была обыгрывать сборную Кюрасао во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.

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"В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить. Результат говорит сам за себя, поэтому всё остальное, что я скажу, может прозвучать как оправдание. Нам нужно было победить, но мы этого не сделали. Ответственность за это несу я.

Команды сыграли вничью 0:0. Эквадор 27 раз пробил по воротам, 15 из которых пришлись в створ. Совершив 15 сейвов, вратарь кюрасаоанцев Элай Ром стал рекордсменом финальных стадий чемпионатов мира. Кюрасао пробил по воротам эквадорцев 10 раз, 3 из которых — в створ.Чувствовать боль и разочарование — это нормально, но это ещё не конец. У нас есть ещё один шанс. Мы всё сделали правильно, играли с высоко поднятой головой", — передаёт слова Беккасесе ESPN.После двух туров сборная Эквадора с одним очком занимает 3-е место в группе E ЧМ-2026 и ещё имеет шансы на выход в 1/16 финала турнира. В заключительном матче группового этапа Эквадор сыграет со сборной Германии (1-е место, 6 очков). Игра состоится 25 июня, начало — в 23:00 мск.