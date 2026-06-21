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Погребняк: не удивлюсь, если Кюрасао выйдет из группы

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказался о выступлении национальной команды Кюрасао на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Павел Погребняк заявил, что Кюрасао может победить сборную Кот-д’Ивуара и выйти из группы.

"Надеюсь, что набранное очко не последнее, и для меня это не было удивлением. Понятно, что немцы априори сильнее, а все остальные команды по силам.

Не удивлюсь, если Кюрасао обыграет Кот-д’Ивуар и выйдет из группы", - сказал Погребняк "Матч ТВ".

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Кюрасао потерпела разгромное поражение от Германии со счетом 1:7. Во втором туре национальная команда сыграла вничью с Эквадором (0:0).

Следующий матч подопечных Дика Адвоката состоится 25 июня против Кот-д’Ивуара. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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