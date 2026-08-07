Ленини: Месси – человек с другой планеты, буду рассказывать своим внукам о нем

Полузащитник "Краснодара" и сборной Кабо-Верде в беседе с Rusfootball.info высказался об игре против Лионеля Месси на чемпионате мира в США.

Фото: Global Look Press

- Месси – кумир моего детства, играть против него это одно из величайших событий в моей жизни. Это непередаваемое ощущение! Буду рассказывать своим внукам, что мне удалось сыграть на одном поле вместе с Месси. Он действительно человек с другой планеты. Тяжело объяснить то, что он делает на поле, - сказал Ленини.



Ленини играет за краснодарскую команду с сентября 2022 года. На текущем чемпионате мира по футболу национальная сборная Кабо-Верде заняла второе место и вышла в плей-офф из группы H с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. В 1/16 финала мундиаля африканская команда уступила действующему чемпиону мира Аргентине со счетом 2:3.