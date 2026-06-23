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Раскрыт план Анчелотти по Неймару на матч со Шотландией
Сегодня, 17:10
Неймар может вернуться на поле уже в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как сообщает O Globo, форвард сборной Бразилии полностью восстановился после травмы.
По данным источника, главный тренер команды Карло Анчелотти рассматривает вариант с выходом нападающего в матче против Шотландии. При этом речь идёт о нескольких минутах на поле, если ситуация по ходу встречи будет складываться благоприятно для бразильцев.
Сообщается, что в случае появления на поле Неймар может занять позицию ложной девятки, что позволит снизить объём оборонительной работы.
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Карло Анчелотти
Неймар
Сборная Бразилии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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