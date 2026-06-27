Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
1 - 1 1 1
ИранЗавершен
Новая Зеландия
1 - 5 1 5
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Зенит
4 - 0 4 0
ЛенинградецЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ОФК БелградЗавершен

Сёмин поддержал Бьелсу после вылета Уругвая с ЧМ-2026

Вылет сборной Уругвая с чемпионата мира - 2026 не повлиял на мнение Юрия Сёмина о Марсело Бьелсе.
Фото: Getty Images
Экс-рулевой "Локомотива" подчеркнул, что считает аргентинского специалиста одним из лучших представителей своей профессии, несмотря на неудачное выступление команды.

- На чемпионате мира Уругвай сыграл не лучшим образом. Бьелса - тренер с большой буквы, даже несмотря на эту неудачу. К сожалению, на этом чемпионате у него ничего не получилось, - передаёт слова Сёмина "Спорт-Экспресс".

В заключительном туре группового этапа уругвайцы уступили Испании со счётом 0:1. Команда Марсело Бьелсы набрала два очка, заняла третье место в своей группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится