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Узбекистан выигрывает у ДР Конго после первого тайма

Сборная Узбекистана ушла на перерыв в матче с ДР Конго, ведя в счёте.
Фото: ФИФА
После первого тайма команда Фабио Каннаваро побеждает со счётом 1:0 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира - 2026.

Единственный гол в первой половине забил Элдор Шомуродов. Нападающий сборной Узбекистана отличился уже на 10-й минуте встречи.

ДР Конго сумела отправить мяч в ворота на 17-й минуте усилиями Натанаэля Мбюкю, однако после проверки ВАР гол был отменён из-за фола.

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