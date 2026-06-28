Узбекистан выигрывает у ДР Конго после первого тайма

Сборная Узбекистана ушла на перерыв в матче с ДР Конго, ведя в счёте.

Фото: ФИФА

После первого тайма команда Фабио Каннаваро побеждает со счётом 1:0 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира - 2026.



Единственный гол в первой половине забил Элдор Шомуродов. Нападающий сборной Узбекистана отличился уже на 10-й минуте встречи.



ДР Конго сумела отправить мяч в ворота на 17-й минуте усилиями Натанаэля Мбюкю, однако после проверки ВАР гол был отменён из-за фола.