Норвегия и Кот-д'Ивуар объявили стартовые составы на матч 1/16 ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы сборных Норвегии и Кот-д'Ивуара на матч 1/16 финала ЧМ-2026.

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Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Коссуну, Дуэ, Агбаду, Кессье, Сангаре, Улаи, Бонни, Диоманд, Пепе.



Норвегия: Нюланд, Аер, Вольфе, Педерсен, Хеггем, Берг, Берге, Эдегор, Сёрлот, Холланд, Нуса.



Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в США. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.



На данный момент национальная команда Норвегии занимает 31 строчку в рейтинге сборных ФИФА, Кот-д'Ивуар располагается на 33 месте.