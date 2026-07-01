Англия и ДР Конго объявили стартовые составы на матч 1/16 ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Англии и ДР Конго на матч 1/16 финала ЧМ-2026.

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Англия: Пикфорд, Спенс, Гехи, Конса, О'Райли, Райс, Андерсон, Беллингем, Рашфорд, Мадуэке, Кейн.



ДР Конго: Мпаси, Ван-Биссака, Туанзебе, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мбуку, Мутуссами, Садики, Сипенга, Висса.



Сегодня, 1 июля, состоится матч в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Демократической Республики Конго. Встреча пройдет на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.



На данный момент национальная команда Англии занимает 4-е место в рейтинге сборных ФИФА, ДР Конго располагается на 46-й строчке.