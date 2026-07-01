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Аршавин: в этой сборной Франции Мбаппе - главный

Андрей Аршавин считает, что именно Килиан Мбаппе сейчас задаёт тон в игре сборной Франции.
Фото: ФИФА
Экс-игрок сборной России отметил не только результативность форварда, но и его влияние на общую структуру игры команды.

- В этой сборной Франции Килиан Мбаппе - главный. Чувствуется, что он контролирует игру, аритмию, куда направить мяч, где как сыграть, где пойти в прессинг, а где нет, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Накануне Мбаппе оформил дубль в матче 1/16 финала против Швеции (3:0). Благодаря этим голам форвард довёл свой счёт на турнире до шести мячей и сравнялся с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси в гонке лучших бомбардиров ЧМ-2026. Следующим соперником французов станет Парагвай.

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