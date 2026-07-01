Де Брёйне и Мане сыграют с первых минут в матче Бельгия - Сенегал

Незадолго до старта матча Бельгии и Сенегала в 1/16 финала чемпионата мира - 2026 стали известны составы команд.

Фото: ФИФА

Сборная Бельгии: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кёйпер, Тилеманс, Де Брёйне, Ванакен, Доку, Троссард, Де Кетеларе.



Сборная Сенегала: Дио, Ньякате, Якобс, Диатта, Диарра, Идрисса Гейе, Сисс, Пап Гейе, Ндиайе, Сарр, Мане.



Бельгийцы вышли в плей-офф с первого места в группе G, тогда как Сенегал пробился в стадию матчей на вылет, финишировав третьим в квартете I.



Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.