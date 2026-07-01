Канчельскис: ДР Конго была близка к чуду, но у Англии - форвард мирового уровня

Андрей Канчельскис прокомментировал матч стартового плей-офф раунда чемпионата мира - 2026 между сборными ДР Конго и Англии.



Фото: ФИФА

- Сенсация сегодня была близко, всё-таки все фавориты испытывают трудности в плей-офф: и Германия, и Нидерланды. ДР Конго была близка к чуду, но у Англии - форвард мирового уровня, - цитирует Канчельскиса "Матч ТВ"

По его мнению, фавориты турнира всё чаще сталкиваются с серьёзными проблемами в матчах на вылет, и англичане не стали исключением. Однако исход встречи решил класс Гарри Кейна, который оформил дубль и вывел Англию в 1/8 финала.В следующем раунде команда Томаса Тухеля встретится со сборной Мексики. Примечательно, что мексиканцы пока не пропустили ни одного мяча на нынешнем чемпионате мира, тогда как англичане уже дважды доставали мяч из своих ворот.