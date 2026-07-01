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Непомнящий: Кейн - звезда наравне с Месси и Мбаппе

Дубль Гарри Кейна в ворота сборной ДР Конго лишь укрепил его статус одного из лучших нападающих чемпионата мира. Так считает Валерий Непомнящий.
Фото: Getty Images
По словам специалиста, Кейн давно доказал свой высокий класс и продолжает подтверждать его на мировом первенстве.

- Кейн - выдающийся игрок, знает своё дело. Как бы там ни было, он звезда наравне с теми, кто сейчас лидирует в списке бомбардиров - Мбаппе, Месси, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".

После матча с ДР Конго на счету Кейна стало пять голов на ЧМ-2026. В списке лучших снайперов турнира он уступает только Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, которые забили по шесть мячей. В следующем раунде плей-офф сборная Англии сыграет с Мексикой.

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