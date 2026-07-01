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Генич отреагировал на волевую победу сборной Англии

Константин Генич отреагировал на победу сборной Англии над ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Комментатор похвалил африканскую команду за характер, а англичан поздравил с выходом в следующий раунд.

- Англию – с проходом. ДР Конго – браво за самоотдачу! Едем дальше, - написал Генич в своём телеграм-канале.

Встреча завершилась волевой победой сборной Англии со счётом 2:1. После первого тайма вперёд неожиданно вышла команда ДР Конго, однако после перерыва Гарри Кейн дважды поразил ворота соперника и вывел англичан в 1/8 финала.

На следующей стадии турнира команда Томаса Тухеля встретится со сборной Мексики.

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