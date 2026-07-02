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Бельгия в концовке отыгралась с 0:2 и перевела матч с Сенегалом в дополнительное время

Сборная Бельгии сумела вернуться в игру в самой концовке матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Сенегала.
Фото: ФИФА
Команда уступала с разницей в два мяча, но избежала поражения в основное время.

До 86-й минуты африканская сборная уверенно контролировала ход встречи. Сначала Хабиб Диарра открыл счёт на 25-й минуте, а после перерыва Исмаила Сарр удвоил преимущество Сенегала.

Однако бельгийцы не сдались. Ромелу Лукаку сократил отставание на 86-й минуте, а уже на 89-й Юри Тилеманс точным ударом восстановил равновесие - 2:2.

Основное время завершилось вничью, и команды продолжают борьбу за путёвку в 1/8 финала в дополнительное время.

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