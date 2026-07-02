Шалимов отреагировал на решение назначить пенальти в концовке матча Бельгия - Сенегал

Решение арбитра назначить пенальти в концовке дополнительного времени матча Бельгии и Сенегала не вызвало вопросов у Игоря Шалимова.



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- Очевидный пенальти. Тилеманс подставился. Посмотрите, он даже не собирался бить. Защитник его не видел - он хотел выбить мяч, - передаёт слова Шалимова "Матч ТВ"

Экс-рулевой "Краснодара" убеждён, что одиннадцатиметровый был назначен абсолютно справедливо.Пенальти был назначен на 120-й минуте встречи, а вскоре Тилеманс реализовал удар с "точки" и принёс бельгийцам победу со счётом 3:2. Благодаря этому успеху команда Руди Гарсии вышла в 1/8 финала чемпионата мира - 2026, где сыграет со сборной США.