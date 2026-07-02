Парфенов объяснил камбэки Англии и Бельгии на ЧМ-2026

Rusfootball.info дал оценку двум сверхволевым победам в 1/16 финала ЧМ-2026. Бывший защитник " Спартака " Дмитрий Парфенов в интервьюдал оценку двум сверхволевым победам в 1/16 финала ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

- В какой-то момент уже могли представить, что Англия вылетит от Конго?



- Мы же видим, сколько мячей забивается в концовках, поэтому переключать телевизор точно не собирался. Шутка, конечно, поскольку и до 75-й минуты было ясно, что основные события впереди. Есть игрок, который из ничего может решить эпизод, что в итоге дважды и произошло.



- Неужели нет никакой защиты от этих людей, ведь их маневры всем известны?



- Ну, Кейн вообще отдельная боевая единица – уже 70 мячей за сезон! Числом его не возьмешь, чему подтверждением второй гол при большом скоплении защитников. Персонально тоже, поскольку он вообще не привязывается к позиции, действует интуитивно. Не будешь же по всему полю за ним бегать. Понятно, к нему, М Баппе, Месси, Холланду готовятся, но в том и заключается уровень игрока. Эти исполнители делают разницу.



- Бельгия совершила еще более невероятный камбэк с Сенегалом. На одно только везение ведь не спишешь?



- Вот здесь как раз уже думал, что минуты бельгийцев на этом чемпионате сочтены. Сенегальцы их полностью переигрывали. Но встряхнулись, и потасовка между Троссардом и Тилемансом этому способствовала. Вовремя подзавелись, а где один гол, там и второй. Есть характер. Они и на ЧМ в России, помнится, так же вырвали победу у японцев. Времена разные, но нравы те же.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info