Парфенов спрогнозировал тяжёлые победы Испании и Португалии в плей-офф чемпионата мира

Известный российский тренер Дмитрий Парфенов в интервью Rusfootball.info дал прогноз на поединки предстоящего игрового дня ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

- Счета угадать невозможно, поэтому обойдемся без них. Испания обыграет Австрию, но в достаточно упорной борьбе, с перевесом в один мяч. Полагаю, что австрийцы будут в игре до последнего.



Хорваты крайне неуступчивы, поэтому португальцам легко точно не будет. Но Роналду свой момент может дождаться, так что поставлю на проход португальцев. Швейцария – Алжир – здесь предположу серию пенальти, - сказал Парфенов.



Сегодня за выход в 1/8 финала Испания встретится с Австрией, а ночью 3 июля Португалия сыграет против сборной Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026. Швейцария и Алжир проведут очный матч уже утром.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info