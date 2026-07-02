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Парфенов спрогнозировал тяжёлые победы Испании и Португалии в плей-офф чемпионата мира
Сегодня, 13:05
Известный российский тренер Дмитрий Парфенов в интервью
Rusfootball.info
дал прогноз на поединки предстоящего игрового дня ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
- Счета угадать невозможно, поэтому обойдемся без них. Испания обыграет Австрию, но в достаточно упорной борьбе, с перевесом в один мяч. Полагаю, что австрийцы будут в игре до последнего.
Хорваты крайне неуступчивы, поэтому португальцам легко точно не будет. Но Роналду свой момент может дождаться, так что поставлю на проход португальцев. Швейцария – Алжир – здесь предположу серию пенальти, - сказал Парфенов.
Сегодня за выход в 1/8 финала Испания встретится с Австрией, а ночью 3 июля Португалия сыграет против сборной Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026. Швейцария и Алжир проведут очный матч уже утром.
Михаил Пукшанский,
Rusfootball.info
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Дмитрий Парфенов
Сборная Испании
Сборная Австрии
Сборная Португалии
Криштиану Роналду
Автор:
Дмитрий Кондратьев
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