Футболист после вылета с ЧМ-2026 приостановил выступления за сборную из-за замены на 67-й минуте

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе объявил о приостановке выступления за национальную команду после матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Бельгии.

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- Меня заменили на 67-й минуте. Говорю прямо: при этом тренере я больше не сыграю за Сенегал, - заявил Гейе.

Футболист покинул поле на 67-й минуте встречи, после чего эмоционально отреагировал на решение тренерского штаба. По словам Гейе, пока национальную команду возглавляет нынешний наставник, он больше не намерен выходить за неё на поле.Сборная Сенегала была близка к выходу в 1/8 финала чемпионата мира, ведя по ходу встречи с Бельгией со счётом 2:0. Однако бельгийцы сумели сравнять счёт в концовке основного времени, а затем вырвали победу благодаря пенальти, реализованному Юри Тилемансом на 120+5-й минуте.