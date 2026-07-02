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Футболист после вылета с ЧМ-2026 приостановил выступления за сборную из-за замены на 67-й минуте

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе объявил о приостановке выступления за национальную команду после матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Бельгии.
Фото: Getty Images
Футболист покинул поле на 67-й минуте встречи, после чего эмоционально отреагировал на решение тренерского штаба. По словам Гейе, пока национальную команду возглавляет нынешний наставник, он больше не намерен выходить за неё на поле.

- Меня заменили на 67-й минуте. Говорю прямо: при этом тренере я больше не сыграю за Сенегал, - заявил Гейе.

Сборная Сенегала была близка к выходу в 1/8 финала чемпионата мира, ведя по ходу встречи с Бельгией со счётом 2:0. Однако бельгийцы сумели сравнять счёт в концовке основного времени, а затем вырвали победу благодаря пенальти, реализованному Юри Тилемансом на 120+5-й минуте.

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