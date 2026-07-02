Джеко установил уникальный возрастной рекорд чемпионатов мира. Роналду уже ночью может его побить

Матч против сборной США стал особенным для Эдина Джеко, несмотря на вылет Боснии и Герцеговины с чемпионата мира - 2026. Опытный нападающий установил возрастной рекорд плей-офф мировых первенств среди полевых игроков.

Фото: ФИФА





Уже 3 июля его способен превзойти Как пишет портал Opta, Джеко вышел на поле в 1/16 финала в возрасте 40 лет и 106 дней. Никогда прежде полевой футболист не играл в матчах на вылет чемпионата мира в столь солидном возрасте. Впрочем, рекорд может продержаться совсем недолго.Уже 3 июля его способен превзойти Криштиану Роналду . Если капитан сборной Португалии сыграет против Хорватии в 1/16 финала, то выйдет на поле в возрасте 41 года и 147 дней.