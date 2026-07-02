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Павлюченко назвал фаворита матча Португалия - Хорватия

Роман Павлюченко ждёт непростой матч для сборной Португалии в 1/16 финала чемпионата мира - 2026, однако считает, что команда Роберто Мартинеса всё же сумеет пробиться дальше.
Фото: ФИФА
Экс-нападающий "Спартака" отметил, что хорваты способны навязать серьёзную борьбу, но преимущество португальцев в скорости и качестве игры впереди должно стать решающим фактором.

- Мне кажется, португальцы будут быстрее, свежее и острее впереди. Матч лёгким для них не получится, но за счёт качества в атаке они должны переиграть Хорватию - 2:1 или 3:2, - цитирует Павлюченко "Ставка ТВ".

Матч Португалия - Хорватия состоится 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по московскому времени. Победитель встречи выйдет в 1/8 финала чемпионата мира.

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