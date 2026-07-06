ФИФА отклонила апелляцию сборной Бельгии по дисквалификации Балогуна

Попытка Федерации футбола Бельгии оспорить решение ФИФА по Фоларину Балогуну не увенчалась успехом.

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Апелляционный комитет организации отказался пересматривать допуск нападающего сборной США к матчу 1/8 финала ЧМ-2026.



В ФИФА объяснили отказ тем, что бельгийская федерация не является стороной дисциплинарного разбирательства, а потому не имеет права обжаловать принятое ранее решение. По этой причине апелляция RBFA была признана недопустимой.



Напомним, после удаления в матче с Боснией и Герцеговиной Балогун автоматически должен был пропустить следующую встречу. Однако позже дисциплинарный комитет ФИФА условно приостановил действие одноматчевой дисквалификации сроком на один год, благодаря чему американский форвард сохранил право сыграть против Бельгии в 1/8 финала.