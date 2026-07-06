О переходе 18-летнего футболиста официально сообщила пресс-служба французского клуба.
Соглашение с воспитанником "Милана" рассчитано до 2031 года. В новой команде Лонгони будет выступать под 16-м номером.
В прошлом сезоне Лонгони провел 38 матчей за молодежную команду "Милана", пропустил 45 мячей и семь раз сохранил ворота в неприкосновенности. В составе "ПСЖ" итальянец будет конкурировать за место в воротах с российским голкипером Матвеем Сафоновым.
"ПСЖ" объявил о подписании вратаря
"ПСЖ" усилил вратарскую линию, подписав контракт с итальянским голкипером Алессандро Лонгони.
Фото: Getty Images