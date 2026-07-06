Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 3 2 3
АнглияЗавершен
Португалия
22:00
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

"ПСЖ" объявил о подписании вратаря

"ПСЖ" усилил вратарскую линию, подписав контракт с итальянским голкипером Алессандро Лонгони.
Фото: Getty Images
О переходе 18-летнего футболиста официально сообщила пресс-служба французского клуба.

Соглашение с воспитанником "Милана" рассчитано до 2031 года. В новой команде Лонгони будет выступать под 16-м номером.

В прошлом сезоне Лонгони провел 38 матчей за молодежную команду "Милана", пропустил 45 мячей и семь раз сохранил ворота в неприкосновенности. В составе "ПСЖ" итальянец будет конкурировать за место в воротах с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится