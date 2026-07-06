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"Высокомерный, разбогатевший и уродливый". Сенатор Парагвая - о Мбаппе

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья высказалась об игроке сборной Франции и Килиане Мбаппе.
Фото: Getty Images
Сенатор Парагвая заявила, что сборная Франции была напугана на протяжении всего матча 1/8 мундиаля.

"Колонизированный камерунец, тщательно притворяющийся французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый. Он очень нервничал и был до ужаса напуган на протяжении всего матча, как и вся его команда: они и гол-то не смогли забить, победили по чистой случайности", - написала Амарилья в социальной сети.

Вчера, 5 июля, сборная Парагвая проиграла Франции в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026. Во втором тайме нападающий европейской национальной команды Килиан Мбаппе забил гол, реализовав пенальти.

Ранее французский футболист заявил, что Парагвай играл грязно.

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